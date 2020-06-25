أوكسيدنتال تخفض قيمة أصول 9 مليارات دولار بفعل توقعات قاتمة لسعر النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أوكسيدنتال بتروليوم اليوم الخميس إنها ستخفض قيمة أصولها للنفط والغاز بما يصل إلى تسعة مليارات دولار خلال ربع السنة الحالي وتعيد هيكلة بعض الديون لتفادي تخلف محتمل عن السداد.
يحاول منتج النفط الأمريكي التخفف من ديون بنحو 40 مليار دولار ترجع إلى صفقة استحواذه على منافسته أناداركو بتروليوم العام الماضي، في رهان سيء التوقيت على ارتفاع أسعار النفط قبيل انهيار غير مسبوق للسوق.
ترجع مبررات أحدث خفض قيمة إلى تراجع الطلب على الطاقة وسط جائحة كوفيد-19 وتخمة معروض عالمي دفعت سعر النفط للانخفاض 36 بالمئة عما كان عليه في يناير كانون الثاني. وعمدت أوكسيدنتال ومنافسون آخرون إلى تسريح العمالة وتقليص الميزانيات بمليارات الدولارات في ظل تراجع الأسواق.
دفع انهيار أسعار النفط شركات أخرى للنفط والغاز إلى تقليص قيمة أصولها. وقد يصل إجمالي تقليصات القطاع إلى 300 مليار دولار خلال الربع الحالي، وفقا لشركة المحاسبة والاستشارات ديلويت.
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