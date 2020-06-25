شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يشارك فى اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثلا لجمهورية مصر العربية، في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الخميس - عن بعد on line - على مستوى الوزراء في دورة انعقاده العادية (111)، برئاسة المملكة العربية السعودية وحضور الوزراء ورؤساء الأجهزة في الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي وهم " جمهورية مصر العربية – نائب الرئيس- ، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، والمملكة المغربية)، والذي سبقه أول أمس الثلاثاء اجتماعا للخبراء تمهيدا لاجتماعات المجلس التنفيذي.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الوطن العربي عقب انتهاء جائحة كورونا هو تحدي إداري فالعالم قبل فيروس كورونا ليس كالعالم بعده، مشيرا إلى أن الحكومات والمنظمات العربية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من الطواقم الطبية موجها لهم كل التحية والتقدير.

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ووجه المجلس التنفيذي الشكررؤساء وملوك الدول الأعضاء في المجلس لدعمهم الكبير للمنظمة ولإصدارهم القرارات والإجراءات الهامة التي أتخذوها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والعاهل المغربي الملك محمد السادس، والفريق عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

واستعرض المجلس جدول الأعمال ومنه متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، واستعراض تقرير إنجازات المنظمة لعام 2019، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019، ورد المديرية العامة عليه، إلى جانب مناقشة الوضع الراهن للمنظمة في ظل الجائحة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، والخطة والموازنة التقديرية لعامي 2021-2022.من الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (22) لمدة سنتين، ويتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم الدعوة للاجتماع في دورة استثنائية.