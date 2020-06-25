شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سلع توقفت عن الاستيراد لتوفير الدولار وتشجيع المنتج المحلى أبرزها الفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن تاجورى عضو الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن هناك الكثير من السلع التى توقفت عن الاستيراد خلال الفترة الماضية لمنع التكالب على الاحتياطى الدولارى، خاصة للسلع التى لها بديل محلى لتشجيع الصناعة المحلية، وكذلك للسلع الاستفزازية غير الغذائية التى لا تحتاجها السوق المصرية خلال المرحلة الحالية وتصنف ضمن السلع الترفيهية.

وأضاف تاجورى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إنه خاطب وزارة الخارجية بضرورة توقف استيراد الفول السودانى لوجودإنتاج محلى منه بعد انتشار المستورد فى الأسواق وهو ما يرهق احتياطى الدولار دون فائدة ، وهو ما استجابت له الوزارة سريعا وبلغت المنافذ بضرورة توقف استيراده مع وجود بديل محلى له ، وهو ما يساهم فى تعظيم المنتج المحلى وزيادة حركة الانتاج ومن أبرز السلع التى توقفت لعدم الضغط على الدولار خلال الفترة الماضية هى :

1 الفول السودانى.

2 بودرة البيض الأبيض .

3 طعام الكلاب .

وأوضح عضو شعبة المستوردين ، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية يؤدى إلى عدم استقرار الأسعار فى السوق المصرية ، حيث ارتفع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ، وأن الشعبة فى انتظار استقراره لبدء التعاقد على السلع التى تحتاجها الأسواق ، وأكد أن الشعبة تتابع السلع التى لها بديل محلى لاصدار توصيات بعدم استيرادها للوقوف إلى جانب الدولة فى الحفاظ على الاحتياطى الدولارى خلال المرحلة الراهنة .

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من الجدير بالذكر ، أن الواردات المصرية شهدت تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وتشير بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

وجاءت واردات القمح فى المركز الثاني، والتى بلغت 260 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.8%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول نحو 222 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 741 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 70%.

وسجلت الواردات المصرية من أدوية ومحضرات صيدلة 206 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 211 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.2%، وتراجعت الواردات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية نحو 177 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 254 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 30.5%، كما تراجعت الواردات المصرية من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 146 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 266 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 45%.