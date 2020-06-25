شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تراجع أسعار الذهب ومضاعفة الجهود للتعامل مع تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 – 6 – 2020 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والتى رصدها الخليج 365 على مدار اليوم التى جاءت كالتالى :

وزير المالية: مضاعفة الجهود للتعامل الإيجابى السريع مع تداعيات كورونا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم فريق عمل وحدة «إدارة الدين العام» بوزارة المالية؛ تقديرًا لتفانيهم فى أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام، على النحو الذى يُساعد فى تحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد الوزير أن جائحة «كورونا» أدت إلى آثار سلبية كبيرة على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا، بما يتطلب مضاعفة الجهود للتعامل الإيجابي السريع مع هذه التداعيات سواءً على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي، وكالعادة دومًا يكون الرهان على الطاقات الخلاقة للشباب الواعد فى تحقيق المعادلات الصعبة، وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

وزارة التخطيط تكشف أهم المبادرات التى أطلقتها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030والأهداف الأممية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات بين شلمبرجير العالمية و4 جامعات

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان التأهيل المتميز للعنصر البشرى وتنمية الكوادر الشابة يأتي في صدارة اولويات الوزارة ويشكل محورا رئيسيا في برنامجها الطموح الجارى تنفيذه لتطوير وتحديث الصناعة البترولية في مصر والانطلاق بها بعد ما حققته من قصص نجاح ملموسة ونتائج إيجابية خلال السنوات الاخيرة علي المستويات المحلية و الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقيات ثنائية عبر الفيديوكونفرانس بين شركة شلمبرجير مصر العالمية وكل من جامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة وذلك للتعاون في تقديم برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف امكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال حيث وقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الاكاديمي للجامعة الامريكية والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية والدكتور أحمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

تقرير عالمى: القاهرة ضمن أفضل المدن الصاعدة فى مجال إنشاء ونمو الشركات

وضع التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020، مدينة القاهرة كواحدة من أفضل المدن الصاعدة على مستوى العالم التي توفر مناخ مثالي لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، جاء ذلك في التقرير الذي أعدته مؤسسة "ستارت أب جينوم Startup Genome" بالتعاون مع "الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN"، والذي تم إطلاقه اليوم على هامش المؤتمر الافتراضي "Global Ecosystems Couch Conference" والمنعقد بالتعاون مع جريدة "فايننشال تايمز" وموقع "ذا نيكست ويب".

وصنف التقرير، والذي يعد الأبرز والأوسع انتشاراً على مستوى العالم حيث يحدد أفضل المناطق لعمل الشركات الناشئة ويتناول كيفية تطوير مناخ مزدهر لها، القاهرة كبيئة مثالية للابتكار وسوق جاذبة لتوسعات الأعمال الريادية، مستنداً إلى نماذج من قصص النجاح لشركات عالمية مثل سوق (أمازون) وكريم (أوبر) في مصر، وذلك بفضل السوق الكبير الذي تتميز به القاهرة والذي يضم حوالي 20 مليون معظمهم من فئة الشباب والذي يجيد استخدام التكنولوجيا جيداً.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10970 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1699 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12686 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2180 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 775 نقطة.

تباين أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 25-6-2020.. واليورو بـ18.09جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 25-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وشهد اليورو انخفاضا ليسجل اليوم 18.09 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.20 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع، فى حين استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.09 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.20 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انحفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، 20.14 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 20.12 جنيه للشراء، 20.31 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.91 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات عقب تراجعها، بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية تراجع طفيف في أوقية الذهب إلي أكثر من 1762 دولارا وهو أعلي مستوي للذهب عالميا خلال 8 أشهر.

أسعار الذهب عقب تراجعها:

عيار 18 : 678.85 جنيه.

عيار 21 : 792 جنيها.

عيار 24 : 905.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6336 جنيها.

السعر العالمي : 1762 دولارا.