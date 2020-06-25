شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 25-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 25-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه.





إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المالية هيرميس القابضة، العربية لحليج الأقطان، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارت الصناعية والتجارية المالية، العامة للصوامع والتخزين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحلية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية لاستصلاح الأراضي، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه. البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 358.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.67%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 87.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 82.5 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1688 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 12587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 772 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

Advertisements وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.655 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.678 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.595 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة: - أسمنت سيناء بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.33%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.99%.

- العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 5.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.39%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.