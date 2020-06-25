شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام الأسبوع ومؤشرات بورصة "قطر" حمراء للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.26% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7232.34 نقطة، صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.770 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.03% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.770 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.60% خاسراً 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.51 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.02% خاسراً 44.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.588 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار درهم.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.44% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9184.97 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7232.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% خاسراً 112.72 ليغلق عند مستوى 7923.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7232.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% خاسراً 112.72 ليغلق عند مستوى 7923.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال. وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.03%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%. وقفز 94 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.69%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 4.16%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم " مجموعة صافولا" بنسبة 3.12%، ثم سهم "نادك" بنسبة 2.43%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 302.6 مليون ريال سعودي. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.51 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.63 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3507 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.51 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.63 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3507 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.22%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.65%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16 مليون ورقة بقيمة 44.3 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.71%.

بورصة ابوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 44.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.588 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.75 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 43.1 مليون سهم، بقيمة 170.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1111 صفقة. بورصة ابوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 44.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.588 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.75 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 43.1 مليون سهم، بقيمة 170.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1111 صفقة. Advertisements وهبط ببورصة أبوظبي قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.09%، أعقبه قطاعي البنوك والعقار بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.34%. وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 7.79%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.71%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 20%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.85%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.39%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 37.4 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 532.3 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.73% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.83%، وصعدت أسهم مصرف السلام البحرين، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.54%، 0.34%، 0.16%، على التوالي.





بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 5167.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 12.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسراً 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4201.83 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.3 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتى عبر 9016 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.48%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 9.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.45% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 5.62%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 373 صفقة لعدد 35 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.8%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 1%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 0.59%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 20" بنسبة 30%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.42%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9184.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.6 مليون سهم بقيمة 314.3 مليون ريال عبر تنفيذ 7465 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.