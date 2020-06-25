شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يتيح ميكنة خدمات التحصيل في كل الأنفاق والكباري والمعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار دوره الفعال والمتنامي نحو دعم سياسات الدولة لتطبيق سياسات الشمول المالي، والتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس، حيث أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك أن الاتفاقية تأتي بهدف توفير وتطوير البنك كل خدمات التحصيل الإلكتروني اللازمة لسداد رسوم عبور الأنفاق بمنطقة القناة بالإسماعيلية، بورسعيد، السويس وكذا الكباري التابعة لها، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية تؤكد أيضًا الدور الريادي للبنك الأهلي المصري في مجال التحصيل الإلكتروني باعتباره أكبر البنوك المصرية دعمًا لهذا المجال سعيًا للتحول الى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد حيث يسعى البنك الأهلي المصري إلى إتاحة كل الوسائل التكنولوجية المتاحة لديه لتنفيذ إستراتيجيته للتحول الرقمي والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي.

من جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حرص الهيئة على التعاون مع البنك الأهلي المصري في تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) للخدمات المقدمة للمواطنين في كل الإنفاق والكباري والمعديات التي تديرها الهيئة وذلك باستخدام البطاقة المشتركة بين كل من هيئة قناة السويس والبنك الأهلي المصري وميزه أو أي بطاقة مع العميل تفعيلاً لخطط الدولة الشاملة في التحول الرقمي، مشيدًا بالخدمات والإمكانيات التي يوفرها البنك دعمًا لمنظومة السداد الإلكتروني.

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في السايق ذاته، أشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن الاتفاقية تتيح استخدام كل أنواع البطاقات وكذلك بطاقة ميزة كمرحلة أولى في سداد الرسوم، إضافة إلى إمكانية استخدام المحفظة الإلكترونية للبنك في سداد رسوم العبور كمرحلة ثانية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام البطاقات أو المحافظ الإلكترونية لكل مستخدمي الأنفاق أو الكباري بأسلوب ميسر وسريع في سداد رسوم العبور من خلال ماكينات الـ POS التي تم إتاحتها في مقرات الأنفاق والمعديات والكباري.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك سعي البنك المتنامي إلى نشر أدوات الدفع الإلكتروني وبصفة خاصة بطاقة الدفع الوطنية "ميزة " حيث تضمنت الاتفاقية إصدار البنك بطاقة ميزة مسبقة الدفع اللاتلامسية بنظام الرمز المشترك Co-Branding والتي توجه بصفة أساسية لشريحة العملاء المترددين على أنفاق هيئة قناة السويس، حيث حرص البنك على توفير السهولة في إجراءات إصدارها حيث يمكن للعملاء استلام البطاقة وشحنها فوريًا من خلال منافذ الهيئة المخصصة لتوزيع البطاقات بالأنفاق وبصورة بطاقة الرقم القومي على مدار اليوم دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك، كما تمكن حامليها من سداد كل المدفوعات داخل مصر بأعلى معدلات الأمان مثل رسوم عبور الأنفاق التابعة للهيئة، السحب النقدي، المشتريات من خلال التجار والتسوق الآمن عبر الإنترنت وسداد المدفوعات الحكومية واستقبال الحوالات الخارجية وذلك ضمن منظومة البنك للدفع الإلكتروني.