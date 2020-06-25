شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع رغم بيانات الانكماش الاقتصادي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية سلبية أظهرت أن الطريق لا يزال صعبا حتى تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات فيروس "كوورنا".



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلباتع إعانة البطالة الأولية في أمريكا بستين ألف طلب إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون.

Advertisements



وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



كان منظمة الصحة العالمية قد حذر في بيان رسمي بأن فيروس "كورونا" لم يصل إلى ذروته بعد كما أنه يتفشى بشكل سريع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.