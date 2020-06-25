شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع ارتفاع "برنت" أعلى 41 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس عقب استيعاب الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية وعودة التركيز على توقعات نمو الطلب العالمي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت ارتفاع مخزونات النفط في الأسبوع الماضي على خلاف توقعات بانخفاضها.



ومع ذلك، يتوقع محللون أن يسهم اتفاق "أوبك+" في امتصاص جزء من المعروض العالمي بفضل خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز قابلة للتمديد.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 38.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.08 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.9% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.