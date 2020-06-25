شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية إطارية بخصوص صفقة الاندماج المحتملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وبحسب البيان، سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

هذا وقد توصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص.

وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين 1.441 مليار و1.540 مليار سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي.

وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ 37.25 ريال سعودي، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2% و و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020.

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وينوي الطرفان السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها- خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضع لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وقد قام البنك الأهلي بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية كمستشار مالي وتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، إلا أن عملية الاندماج لم تتم.

وتأتي تلك الأخبار بعد إتمام عملية الاندماج بين كل من البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغاء إدراج أسهم البنك السعودي الهولندي "الأول" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.