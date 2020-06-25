شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "بتروكيم" تُقرر إطفاء تكاليف وحدة إنتاج البولي ستايرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن قرار مجلس إدارة الشركة التابعة "الشركة السعودية للبوليمرات" بإيقاف وحدة إنتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها.

وقالت بتروكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن عملية الإيقاف تمت بسبب صعوبة تحقيق أرباح في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمياً.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي من هذا الإطفاء على نتائج بتروكيم بحدود 277 مليون ريال، على أن يظهر ذلك الأثر في قوائم بتروكيم المالية للربع الثاني من عام 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن مادة البولي ستايرين كانت تمثل أقل من 2% من إجمالي إنتاج المشروع خلال العامين السابقين.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح 187 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى الانخفاض في اسعار منتجات الشركة بشكل أساسي، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض الإيرادات الأخرى. وذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.