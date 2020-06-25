شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ترقب المستثمرين عن كثب للتطورات على صعيد أزمة فيروس "كورونا" ومخاوف التعرض لموجة ثانية من الإصابات.



وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان امس من ان فيروس كورونا لم يصل لذروته بعد وطالبت جميع الدول باتخاذ المزيد من الجهود والإجراءات لاحتواء المرض.



وتواجه الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى شبح موجة ثانية من فيروس كورونا بعد تسجيل زيادة في عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية.

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وخفض صندوق النقد الدولي في تقرير عن يونيو/حزيران التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي بسبب أزمة فيروس "كورونا" وتداعياتها على الاقتصادات.



وذكر الصندوق بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% في العام الجاري بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7327، وسجل أعلى سعر عند 0.735 في حين سجل أقل سعر عند 0.7315.