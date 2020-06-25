شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتراجع قليلاً وسط عدم يقين بشأن أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق المتزايد في الأسواق العالمية من موجة ثانية لفيروس كوورنا ربما تضطر الدول لإعادة إغلاق اقتصاداتها.



وحذرت منظمة الصحة العالمية بالأمس من أن ففيروس كورونا لم يصل لذروته بعد ويجب اتخاذ المزيد من الإجراءات والجهود لاحتوائه.



ومن ناحية أخرى، تحاول الحكومة الصينية السيطرة على بعض المناطق التي ظهرت فيها إصابات جديدة خاصة في العاصمة بكين.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بستين ألف طلب إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون.



وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.65 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.66 دولار وأقل سعر عند 2.63 دولار.