شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط في بداية التعاملات عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس بعد تسجيل أكبر خسائر يومية أمس منذ الحادي عشر من يونيو/حزيران، وتعرضت اليوم لضغوط بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بستين ألف طلب إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



وتتوالى التحذيرات من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة ودول أخرى مع مخاوف من التعرض لموجة ثانية من الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14"14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 25519 نقطة، كما استقر "إس أند بي 500" عند 3053 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 9903 نقاط.