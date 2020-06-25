كومكاست يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 25-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.63% بما يعادل -0.64 نقطة ليستقر على سعر 38.56 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 37.77، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى ا لمتوسط (من 47.68 إلى 31.63)، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 37.77، ليستهدف مستوى المقاومة 39.65 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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