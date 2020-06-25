شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر وسط توقعات سلبية – تحليل – 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.77% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر على سعر 32.19 دولار، كما يتأثر السهم بسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.15، ليستهدف مستوى الدعم 30.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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