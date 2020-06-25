أمازون في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 25-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.09% بما يعادل -30.01 نقطة ليستقر على سعر 2,734.40 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2,668.70، ليستهدف مستوى المقاومة 2,835.05.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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