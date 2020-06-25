شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.09% بما يعادل -30.01 نقطة ليستقر على سعر 2,734.40 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

Advertisements

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2,668.70، ليستهدف مستوى المقاومة 2,835.05.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه