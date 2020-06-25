شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة إيه إم دي (AMD) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.96% بما يعادل -1.60 نقطة ليستقر على سعر 52.39 دولار، وقد أدى انخفاض السهم الأخير لكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.40، ليستهدف مستوى الدعم 49.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط