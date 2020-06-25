الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار سوناطراك أمام مقرها في الجزائر قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك يوم الخميس إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي في يوليو تموز إلى 85 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ. كان سعر البيع الرسمي لشهر يونيو حزيران دون ذلك عند 40 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ. وتنسجم الزيادة مع تقلص المعروض في السوق بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وحجز كميات من النفط في المخزون وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19 في أنحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ترفع سعر بيع الخام الصحراوي لشهر يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.