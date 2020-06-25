شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس ويبكو" يتفقد تشغيل منظومة الإطفاء بمدافع الرغوى "بميناء الحمراء البترولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" إحدي شركات قطاع البترول ب أعمال تحديث وتطوير منظومة الأطفاء بموقع "ميناء الحمراء البترولي" وتم بدء تجربة وتشغيل منظومة الاطفاء بمدافع الرغوي المخصصة لمكافحة الحرائق داخل حرم صهاريج التخزين داخل الموقع، والتأكد من كفاءتها.

واستعرض مسعود كفاءة معدلات الخلط والتدفيع لهذه المدافع والتي تم توريدها حديثاً من أضخم شركات التصنيع الامريكية وذلك تنفيذاً لرؤيه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس عابد عز الرجال، فيما يتعلق بميناء الحمراء البترولي" بضرورة تطوير وتحديث منظومة السلامة، وذلك لريادة موقع «ميناء الحمراء البترولي» كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، فى تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى" مدينة العلمين الجديدة" .



تفقد ميناء الحمراء البترولي

وتابع المهندس إبراهيم مسعود أعمال انشاءات مستودعات التخزين الجديدة ارقام «٧-٨» بطاقة استيعابية 630 ألف برميل لكل منهما.

كما عقد المهندس إبراهيم مسعود أجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة الرئيسية بموقع «ميناء الحمراء البترولي» عبر الفيديو كونفرنس بين موقع «بدر-١» و«المركز الرئيسي» بحضور مقرر اللجنة الكيميائي محمد حسن مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وقيادات الشركة للتأكيد على أهمية السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل و ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات وجعل سلامة وصحة العاملين على قائمة أولويات العمل .

Advertisements

بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

يستمد مشروع تحديث وتطوير منظومة الأطفاء أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول فى مجال تداول الزيت الخام فى مصر والتي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، حيث يتداول بموقع «ميناء الحمراء البترولي» نحو ٥٠% من إنتاج الزيت الخام بمصر ؛ مما يجعل منطقة "ميناء الحمراء البترولي" على استعداد للقيام بدورها فى تحقيق خطط وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحويل مصر لمركزاً إقليمياً لتداول الطاقة «بمدينة العلمين الجديدة» .

يذكر أن موقع «ميناء الحمراء البترولي» تتوافر بها كافة المقومات الاستراتيجية بدءً من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى منظومة المراقبة الأمنية ومنظومة مكافحة التلوث البحري بأعتبار «ميناء الحمراء البترولي» مركز فرعي لمكافحة التلوث البحري على ساحل البحر المتوسط.



صهاريج التخزين

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية و تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد السادة رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال.