شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.44% بختام تعاملات الأسبوع..وهبوط 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9184.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.6 مليون سهم بقيمة 314.3 مليون ريال عبر تنفيذ 7465 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، مصرف الريان، الكهرباء والمياه القطرية، عن عزمهم الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للأولى، ويوم الاثنين الموافق 13 يوليو للثانية، ويوم الأحد الموافق 19 يوليو للثالثة.