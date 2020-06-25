شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه من القابضة للنقل البحرى لميناء الإسكندرية دعما للشركة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة العربية المتحدة الشحن والتفريغ، إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قامت بتحويل مبلغ 5 ملايين جنيه لحساب هيئة ميناء الإسكندرية سدادا للدفعة المقدمة من حساب المديونية المستحقة على الشركة العربية ،كما قامت الشركة بحسب بيانها اليوم، بتحويل مبلغ 250 ألف جنيه من تحت الحساب لحق الإنتفاع للمساحة المؤجرة من الهيئة عن الفترة من 1 أبريل 20 20 ، ‏حتى 30 يونيو 20 20 وجاري العرض على لجنة الترخيص بالهيئة للنظر في منحة الشركة جميع الترخيص الخاصة بممارسة النشاط .

وحول نشاط الشركة فى الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية ابريل 2020 مقارنة بنفس الفترة العام المالى الماضى وأشارت إلى أنه انخفضت الكمية عن الفترة الحالية، مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 71.3 % وأرجعت السبب في ذلك بسبب قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإغلاق السيستم من منتصف ديسمبر 2019 وتم فتح بتاريخ 6 مايو 20 20 كما أن الإيرادات انخفضت عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام المالي السابق بنسبة 29.4 % علما بأن اغلب الإيرادات نتيجة عن ايجار معدات للغير والعمليات مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات .

وأضافت الشركة فى بيانها أن قيمة المصروفات ارتفعت عن الفترة السابقة ، لافتة أن لجنة المراجعة أوصت بإعادة صياغة خطة التسويق ،بحيث تتضمن تنمية الأعمال المتاحة في السوق ونسبة الأعمال المتوقع اسنادها إلى الشركة والإيراد المتوقع والمعدات المطلوبة لتنفيذها.