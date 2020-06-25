شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا..81.9 ألف طن زيادة بالبضائع المنقولة بالسكك الحديدية فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الظروف الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات المفروضة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد طوال الأشهر الماضية، إلا أن هيئة السكك الحديدية استطاعت تعويض تراجع حجم الركاب بزيادة البضائع المنقولة لديها، وفقا لما تظهره بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية لتصل إلى 455.6 ألف طن في إبريل الماضي، مقابل 373.7 ألف طن في إبريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 81.9 ألف طن.

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وتشير البيانات إلى أن شهر مارس الماضي شهد زيادة أيضا بحجم البضائع المنقولة، وسجلت نحو 407.9 ألف طن، مقابل 360 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 47.9 ألف طن.

وبالنسبة لعدد الركاب فقد بلغ نحو 10.4 مليون راكب في إبريل الماضي، مقابل 24.8 مليون راكب في إبريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 14.4 مليون راكب، أما في مارس الماضي فقد بلغ عدد الركاب نحو 19 مليون راكب، مقابل 22.7 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 3.7 مليون راكب.

وعلى مستوى الايرادات فقد حققت هيئة السكك الحديدية ايرادات بقيمة 92.4 مليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 202.3 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بينما بلغت الإيرادات في مارس الماضي نحو 161.6 مليون جنيه، مقابل 182.6 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019.