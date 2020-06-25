شكرا لقرائتكم خبر عن المتزوجون الأكثر حصلولا على صفة مهاجر..تعرف على أهم خصائص المهاجرين للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النشرة السنوية للهجرة لعام 2019، حجم وخصائص المصريين اللذين حصلوا على موافقة للهجرة الشرعية ومعرفة تطور هجرة المصريين من ذوى التخصصات المختلفة والكفاءات العلمية.

ورصدت النشرة السنوية للهجرة مجموعة من أهم خصائص المهاجرين تتلخص في 7 نقاط هي:

بلغ عدد المهاجرين اللذين اكتسبوا صفة المهاجر 350 مهاجرا عام 2019، منهم 297 مهاجر أصلي بنسبة 84.9%، و53 مرافق بنسبة 15.1% من الاجمالي.

جاءت ايطاليا في المرتبة الأولي من حيث عدد المهاجرين واللذين اكتسبوا صفة المهاجر، حيث بلغ 130 بنسبة 37.1% من الإجمالي يليه الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 124 مهاجرا بنسبة 35.4%، ثم كندا بعدد 68 مهاجرا بنسبة 19.4% من الاجمالي.

بلغ عدد المهاجرين اللذين اكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 301 مهاجرا بنسبة 86%، والإناث 49 مهاجرا بنسبة 14% من الإجمالي.

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دول المهجر

تأتي الفئة العمرية "40-44" في المرتبة الأولي من حيث عدد المهاجرين واللذين اكتسبوا صفة المهاجر، حيث بلغ 64 مهاجرا بنسبة 18.3% من الاجمالي.

يأتي الحاصلين على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولي من حيث عدد المهاجرين اللذين اكتسبوا صفة المهاجر، بواقع 147 مهاجرا بنسبة 34.2% من إجمالي عدد المهاجرين اللذين اكتسبوا صفة المهاجر في سن التعليم.

بلغ عدد المصريين اللذين اكتسبوا جنسيات اجنبية 2616 مصري عام 2019، مقابل 2694 مصري عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 2.9% من الإجمالي، منهم 1329 مصري حصل على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 50.8%، و1287 حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 49.2% من الإجمالي.

استحوذت فئة المتزوجين على النصيب الأكبر من عدد المهاجرين واللذين اكتسبوا صفة المهاجر، حيث بلغ 249 مهاجرا بنسبة 79.3% من إجمالي المهاجرين في سن الزواج "18 سنة فأكثر للذكور والإناث