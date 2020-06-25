شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يلتقى ممثلى شركة بيكر هيوز الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبدالوهاب: ندعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ونقدم كافة التسهيلات لها في مراحل التشغيل مدير الشركة: لدينا خطط مستقبلية للتوسع ونلتزم بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في مصر وندعم برنامج تحديث قطاع البترول

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع تمير ناصر، المدير العام لشركة بيكر هيوز لمصر و السودان، وهى إحدى كبريات الشركات العاملة في قطاع البترول، بحث خلاله الجانبان حجم الاستثمارات والأعمال التي قامت بها الشركة خلال الاعوام السابقة في مصر، وكذلك خطط الشركة المستقبلية، خاصةً فيما يتعلق بزيادة حجم الأعمال، وكيفية نقل الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوطين بعض من صناعتها في مصر، وإدخال تقنيات مبتكرة للحد من انبعاثات الكربون.

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وعرضت الشركة خططها الخاصة لتقليل تكلفة عمليات الاستكشاف والانتاج مما يتوافق مع أجندة الحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة.‏

واستعرض تمير ناصر، المدير العام للشركة، حجم الاعمال الحالية للشركة ‏داخل السوق المصري، موضحًا أن الشركة لديها خطط مستقبلية للتوسع كما تلتزم بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في مصر وتدعم برنامج تحديث قطاع البترول الخاص بدفع عملية التحول الرقمي، وكذلك تدريب القيادات الشابة في مصر، في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ‏ كما تعمل الشركة ايضا على تأهيل شركات مصرية كجزء من سلسلة التوريد العالمية التابعة للشركة في موزمبيق وذلك في إطار دفع الشركات المصرية للمنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية.

من جانبه، دعا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات خاصة أن شركة بيكر هيوز تعد من كبريات الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكداً على دعم الهيئة لكافة المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات لها في مراحل التشغيل.