شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفع سعر بيع الخام الصحراوى لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي في يوليو إلى 85 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.
كان سعر البيع الرسمي لشهر يونيو دون ذلك عند 40 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ وتنسجم الزيادة مع تقلص المعروض في السوق بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وحجز كميات من النفط في المخزون وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19 في أنحاء العالم.
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