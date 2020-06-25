أسهم أمريكا تفتح منخفضة بفعل زيادة إصابات كورونا وطلبات إعانة البطالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس عقب مكابدتها أسوأ أيامها في أسبوعين، إذ يساور القلق المستثمرين بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 80.72 نقطة بما يعادل 0.32 بالمئة إلى 25365.22 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.73 نقطة أو 0.12 بالمئة ليسجل 3046.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 9.81 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 9899.36 نقطة.

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