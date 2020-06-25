شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبي بنسبة 1.02% بالختام..ورأس المال يخسر 5.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 44.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.588 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.75 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 43.1 مليون سهم، بقيمة 170.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1111 صفقة.

وهبط ببورصة أبوظبي قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.09%، أعقبه قطاعي البنوك والعقار بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.34%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 7.79%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.71%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 20%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.85%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.39%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 37.4 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحاً 1.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 373 صفقة لعدد 35 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.8%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 1%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 0.59%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 20" بنسبة 30%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.42%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%.