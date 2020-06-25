شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 5167.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 12.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسراً 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4201.83 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.3 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتى عبر 9016 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.48%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 9.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.45% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 5.62%.

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وفي سياق متصل قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات، رداً على ما نشر بشأن تطبيق بوتيكات يكلف سيتي بنك لاستكشاف خيارات استراتيجية لبيع جزء من أعمالها وجمع تمويلات من الأسواق، وتستهدف تقييماً بمليار دولار، إن شركة بوتيكات، والتي تملك حصة في رأس مالها، مستمرة بدراسة جميع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمامها والمقدمة لها من قبل المستثمرين المحتملين، منوهة إلى أن شركة بوبيان لم تتوصل حتى الآن إلى أي قرار أو اتفاق مع أي طرف، وأنها ملتزمة بالإفصاح في حال وجود أي تطورات بهذا الشأن.

وفي سياق آخر قالت شركة نور للاستثمار المالي، إن شركة نور للاتصالات "نورتل"، وهي شركة تابعة غير مدرجة وغير مرخص لها، ستعقد اجتماع مجلس إداراتها يوم الأحد الموافق 28 يونيو لعام 2020، لمناقشة تقرير مقوم الأصول الخاص بشركة نور للاتصالات (المندمجة)، وتقرير مستشار الاستثمار، عن مقترح الاندماج المحتمل بطريقة الضم بين شركة نور للاستثمار المالي (الدامجة) وشركة نور للاتصالات (المندمجة)، ومسودة مشروع عقد الاندماج (المحتمل)، وفقاً للإجراءت المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.