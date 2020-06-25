شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا الأدوية والبنوك يصعدان بسهم سوق الأسهم السعودية بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7232.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% خاسراً 112.72 ليغلق عند مستوى 7923.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.03%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%.

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وقفز 94 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.69%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 4.16%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم " مجموعة صافولا" بنسبة 3.12%، ثم سهم "نادك" بنسبة 2.43%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 302.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا العالمية، في السوق ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يستأنف التداول يوم الأحد الموافق 28 يونيو.