شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودية تعلق تداول سهمي الأهلي وسامبا وأنباء عن عملية اندماج بينهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب من البنكين وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وأشارت تداول في بيانين منفصلين إلى أن عملية الإيقاف جاءت تمهيداً للإعلان عن حدث مهم، على أن يستأنف التداول يوم الأحد المقبل 28 يونيو الجاري.

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن هناك نية للاندماج بين البنكين حيث ذكرت الوكالة أن الأهلي التجاري يدرس الاستحواذ على سامبا المالية مقابل 13 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 48.75 مليار ريال.

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مع العلم بأن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 22.91% في سامبا، و44.29% في الأهلي، بينما المؤسسة العامة للتقاعد تمتلك 11.54% في سامبا، و5.36% في الأهلي، والتأمينات الاجتماعية تمتلك 7.09% في سامبا، و5.18% في الأهلي.

وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، إلا أن عملية الاندماج لم تتم.

وتأتي تلك الأخبار بعد إتمام عملية الاندماج بين كل من البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغاء إدراج أسهم البنك السعودي الهولندي "الأول" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.