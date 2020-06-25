شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر أيار/مايو مرتفعة بمقدار 15.8%، بأفضل قراءة منذ تموز/يوليو 2016 ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 10.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 17.7%. كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 4.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 2.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 7.7% ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.