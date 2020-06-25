شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأسوأ وتيرة منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول/2020 مسجلة انكماش بمعدل 5.0 % ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلي انكماش بمعدل 5.0 % ، طبقا للقراءة السابقة انكماش بمعدل 5.0% ،والتي تعد أسوأ وتيرة انكماش للاقتصاد الأكبر فى العالم منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،و السبب إغلاق الاقتصاد ضمن إجراءات قيود الحد من انتشار فيروس كورونا ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.1 % خلال الربع الرابع /2019.

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