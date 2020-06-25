شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن طلبيات السلع المعمرة خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.57 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.24 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.16 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.39 نقطة.

ويعد هذا المكسب هو الأكبر فى أخر أسبوعين ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وتصاعد مخاوف التوترات التجارية العالمية.

حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن بعض المدن فى الولايات المتحدة بدأت تشهد زيادة مقلقة فى حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد ،وهو ما يجدد المخاوف حيال استمرار انكماش أكبر اقتصاد فى العالم لفترة طويلة ،ويظهر مدى الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي لمواجهة هذا الركود.

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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات بقيمة 3.1 مليار دولار من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه تصاعد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام ،وبيانات أخرى عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن طلبيات السلع المعمرة ، المزيد من البيانات السلبية سوف توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الأول/2020 المتوقع انكماش بمعدل 5.0% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.1 % فى الربع الرابع/2019.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.320 مليون فى الأسبوع المنتهي 20 حزيران/يونيو من 1.508 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 45 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي .

وتصدر أيضا، طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 10.3% خلال أيار/مايو من انخفاض بنسبة 17.7% فى نيسان/أبريل ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 2.1% من انخفاض بنسبة 7.7% الشهر السابق.