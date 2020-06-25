شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة قطاع صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، ويقود المكاسب الحالية قطاع صناعة السيارات المستفيد من هبوط اليورو أمام سلة من العملات العالمية ، بجانب استيعاب المستثمرين التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.8% ، بأكبر خسارة يومية فى شهر ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أسبوعين.

وبخلاف عمليات جني الأرباح ،انخفضت الأسهم الأوروبية ، بفعل مخاوف تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف صعوده مرة أخرى بعد تخليه بالجلسة السابقة عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،يأتي هذا مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2% ، مستفيدا من هبوط سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

تواصل الأسواق العالمية استيعاب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والتحذير من ارتفاع مستويات الديون ،توقع الصندوق يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد بمعدل 4.9% فى 2020 بأقل من الانكماش الذي توقعه فى نيسان/أبريل عند معدل 3.0%.

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.