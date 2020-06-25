شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى ثماني سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،حيث تقترب الأسعار مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثماني سنوات ،ويكبح المكاسب الحالية تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,768.89$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,760.69$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,754.36$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,779.38$ للأونصة.

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يدعم أسعار المعدن الثمين"الذهب" فى الوقت الحالي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

تتمثل تلك المخاطر فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،و التي قد تجبر أكبر اقتصاد فى العالم على الركود لفترة أطول من المتوقع ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي لا يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 7.6 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,176.85 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.