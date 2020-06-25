شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.57% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 41.14 نقطة ليصل إلى مستوى 7172.22 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.59% خاسراً 127.59 ليصل إلى مستوى 7931.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاعي البنوك والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع تجزئة الاستثمار والتمويل بنسبة 0.08%.

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وقفز 53 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 4.85%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.69%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 4.14%، فيما تراجع 128 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 2.46%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 2.23%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 111.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد التأمين التعاوني، عن نتائج اجتماع الجمعية العادية (الاجتماع الثاني)، والذي عقد أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.