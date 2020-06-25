شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.11% بالختام بضغوط هبوط قطاعي البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 532.3 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.73% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.83%، وصعدت أسهم مصرف السلام البحرين، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.54%، 0.34%، 0.16%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركات البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، ناس المؤسسة، عقارات السيف، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، مصرف السلام البحرين، المصرف الخليجي التجاري، عن مواعيد عقد اجتماع مجالس إداراتها، حيث تعقد الأولى اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، والثانية يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، والثالثة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو، والرابعة يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس، والخامسة يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، والسادسة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، والسابعة يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.