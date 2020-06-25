شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 25-6-2020 استقرارا لجميع الأصناف داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية، حيث سجلت اللحوم الكندوز أسعارا تتراوح بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

تراوحت أسعار الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

Advertisements

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى، تتابع حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، المرور على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.