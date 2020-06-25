شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.6% وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3507 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.22%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.65%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16 مليون ورقة بقيمة 44.3 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.71%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر خلال تلك الفترة بلغت 43.2 مليون درهم إماراتي مقابل 34.9 مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الأصول 4.967 مليار درهم مقابل 4.930 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

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وفي بيان منفصل أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، عن تحقيق خسائر بلغت 1.746 مليون درهم لتصل نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 97%، وأرجعت الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة وهي الخسائر المحققة كانت نتيجة انخفاض في قيمة الموجودات، وذلك بسبب تحديات السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الفوائد البنكية على القروض والتي تقدر بمبلغ 40 مليون درهم للربع الأول من السنة.

وأضافت الشركة، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، وهي أن مجلس الإدارة يناقش تسوية بعض المديونية البنكية مقابل الضمانات البنكية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على مراجعة واعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.