شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الخيار ليبدأ من 1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 25– 6 – 2020 انخفاضا فى أسعار الخيار وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث ترواح سعر الكيلو بين 1.5 – 3.5 حنيها للكيلو .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الأسواق بها زيادة فى المعروض لجميع الأصناف وذلك ما انعكس على السعر وصولا للمستهلك، مشيرا إلى أن أسعار الخيار البلدى شهدت انخفاضا وفقا لأسعار اليوم حيث ترواحت بين 1.5 - 3 جنيهات، فيما سجل الخيار الصواب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5- 3.5 جنيها، وأسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، سعر الثوم ليتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيهات .

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيلو بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات .

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والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية، تتابع زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل إلى 25% ، لرفع العبء عن المواطن.

أكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقرر وزيادة كميات المعروضة السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، والدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد ، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.