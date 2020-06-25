شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 16.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5163.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 18.100 نقطة ليصل إلى مستوى 5651.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسراً 13.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4198.79 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسراً 11.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4182.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 157.4 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار كويتى عبر 6135 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%.

وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.14%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 9.76%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.19% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 17.75%، ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 6.67%.

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وفي سياق متصل قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات، رداً على ما نشر بشأن تطبيق بوتيكات يكلف سيتي بنك لاستكشاف خيارات استراتيجية لبيع جزء من أعمالها وجمع تمويلات من الأسواق، وتستهدف تقييماً بمليار دولار، إن شركة بوتيكات، والتي تملك حصة في رأس مالها، مستمرة بدراسة جميع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمامها والمقدمة لها من قبل المستثمرين المحتملين، منوهة إلى أن شركة بوبيان لم تتوصل حتى الآن إلى أي قرار أو اتفاق مع أي طرف، وأنها ملتزمة بالإفصاح في حال وجود أي تطورات بهذا الشأن.

وفي سياق آخر قالت شركة نور للاستثمار المالي، إن شركة نور للاتصالات "نورتل"، وهي شركة تابعة غير مدرجة وغير مرخص لها، ستعقد اجتماع مجلس إداراتها يوم الأحد الموافق 28 يونيو لعام 2020، لمناقشة تقرير مقوم الأصول الخاص بشركة نور للاتصالات (المندمجة)، وتقرير مستشار الاستثمار، عن مقترح الاندماج المحتمل بطريقة الضم بين شركة نور للاستثمار المالي (الدامجة) وشركة نور للاتصالات (المندمجة)، ومسودة مشروع عقد الاندماج (المحتمل)، وفقاً للإجراءت المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.