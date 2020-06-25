شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم .. البورى "1" يبدأ من 42 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 – 6 – 2020 استقرارا لمعظم الأصناف الرئيسية بسوق العبور للجملة حيث استقرت أسعار السمك البلطى 1 عند 20- 23 جنيها للكيلو، والبلطى 2 لتتراوح بين 17-19 جنيها، والبلطى الأسوانى 17- 37 جنيها، واستقر سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وانخفضت أسعار الأسماك الثعابين لتترواح بين 50 – 200 جنيها مقابل 210 فى أسعار أمس وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

بينما واستقرت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 42- 48 جنيها، سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها.

وسجلت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 270 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو.

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وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى، حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، المرور على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.