شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات عقب تراجعها، بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية تراجع طفيف في أوقية الذهب إلي أكثر من 1762 دولارا وهو أعلي مستوي للذهب عالميا خلال 8 أشهر.





أسعار الذهب عقب تراجعها:

عيار 18 : 678.85 جنيه.

عيار 21 : 792 جنيها.

عيار 24 : 905.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6336 جنيها.

السعر العالمي : 1762 دولارا.

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وسجلت أسعار الذهب سجلت أمس مستويات قياسية بعد، تقرير لمنظمة التجاره العالميه الذى أكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل الي 18.5% هو سبب ارتفاع الطلب على الذهب ومن ثم حدوث زيادة في أسعاره، إضافة إلي زلزال المكسيك ضاعف الطلب على الذهب

وصعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبا أمس، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وانخفض الذهب الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا ”النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب“.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.