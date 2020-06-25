شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: تفعيل عدة اتفاقيات لتنشيط السداد الألكترونى ضمن مبادرة "المركزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بروتوكولات تعاون مع كل من شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف اتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الألكترونية POS.

وحضر توقيع الاتفاقيات كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة والمدفوعات الرقمية بالبنك.

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البنك الأهلى في مبادرة المركزى لتنشيط السداد الالكترونى

وفي تعقيب له، أكد يحيي أبو الفتوح أن توقيع الاتفاقيات يستهدف تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لتنشيط السداد الإلكترونية والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا، حيث يحقق بذلك البنك الاهلي المصري أكثر من 70 % من المستهدف من المبادرة، مشيرا إلى الدورا الكبير الذي يتولاه البنك الأهلي المصري في تنفيذ تلك الإجراءات على كافة الأصعدة، ومؤكدا على حرص البنك من خلال منظومة الدفع الألكتروني الخاصة به على دعم توجهات الدولة الهادفة إلى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مستفيدا من التطور التكنولوجي المستمر وكذا التحديث لبنية البنك التكنولوجية والتي ساهمت بشكل ملموس في التوسع في الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تعد من اهم استراتيجيات البنك.



جانب من التوقيع

وأضاف كريم سوس أن مبادرة البنك المركزي للدفع الالكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، وتأتي ايمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الالكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الالكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي، مؤكدا على أن خطة انتشار ماكينات ال POS لدي البنك الأهلي المصري ستصل بذلك إلى 240 ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقا ودراسة احتياجات العملاء في الأماكن الاكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق.