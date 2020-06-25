شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10970 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1699 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12686 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2180 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 775 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس)، بي انفستمنتس القابضة، 4118 سهم، 500 ألف سهم، 3.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الأهلي للتنمية والاستثمار، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 2000 سهم، 110 ألف سهم، 5632 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جي بي أوتو 50 ألف سهم.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المالية هيرميس القابضة، العربية لحليج الأقطان، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارت الصناعية والتجارية المالية، العامة للصوامع والتخزين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العبور للاستثمار العقاري.