شكرا لقرائتكم خبر عن "الحديد والصلب" توقع اتفاقية لتركيز الخام مع شركة أوكرانية بـ100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب اليوم، أنه سوف يتم توقيع عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية وذلك لرفع تركيز خام الحديد في الواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه وذلك اليوم الخميس بتكلفة تصل لنحو 100 مليون دولار للمصنعين، وذكر بيان الشركة أنه سبق وأعلن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن توقيع بالأحرف الأولى على عقد شراكة مع رئيس شركة فاش ماش الاوكرانية لرفع تركيز خام الحديد بالواحات المصرية ، ‏باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه بهدف اضافة قيمة مضافة أعلى على التصنيع ومكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي في مصر وخارجها كما تستخدم في الأفران العالية في عدد من الدول.

وبحسب البيان فإن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل يتم في المرحلة الأولى بناء وحدة نص صناعية بجوار منجم الغرابى في الواحة البحرية في موقع متوسط بين المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وبعد دراسات عديدة لاختيار الموقع.

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كما يتم خلال تلك المرحلة المقدر الانتهاء منها في 19 شهرا بتكلفة نحو‏675,000 دولار إعداد دراسة جيولوجيا كاملة، للمناجم والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزه وتركيبته الجيولوجية حيث تنتهي المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى كاملة وبالتالى اتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما في مرحلة إقامة مصنع لتركيب الخام بالواحة بتكلفة متى تقارب 35 مليون دولار ، وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا كما نجحت المفاوضات في قيام الطرف الأوكراني بالمشاركة في المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص وبااتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقا

أما المرحلة الثالثة فيمكن أن تبدأ بالتوازي مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز و تهدف إلى إقامة مصنع المكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتحديد مع الشركات المستهلكة لها والمستورد ة لها بالعملة الصعبة وذلك بتكليف تقارب 65 مليون دولار بانتاجية تصل إلى حوالي مليون طن مكورات سنويا ،وقد صرح الفريق الأوكراني أن تركيز الحديد نسبة 67% يمكن الوصول إليها نظريا باستخدام منجم الجديدة بالواحة وهو المنجم الأعلى تركيز.