شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الخميس 25-6-2020.. ويسجل 18.09جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.17 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.25 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع.





مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.17 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.09 جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.09جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.08 جنيه للشراء.

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18.38 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.09 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.12 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.06 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 % قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1% من 22.4%.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.