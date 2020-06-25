شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم .. سعر الجبس يترواح بين 550 – 650 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم الخميس 25 – 6 – 2020 استقرارا فى أسعار معظم الخامات وأهمها الحديد والأسمنت، حيث سجلت أسعار الأسمنت 620 - 670 جنيها للطن من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها، يأتى ذلك وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة .

واستقرت أسعار حديد التسليح فى السوق المحلى حيث سجل الطن 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن، بينما تراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه لـ الألف طوبة بينما سجلت اسعار الرمل 60 - 100 جنيه للمتر.

والجدير بالذكر أن الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية رحبت بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة فى بيان له إن القرار صائب في ظل أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأكمله، وإن وجود تجمعات في أعمال التشييد والبناء غير مرغوب فيه حاليًا، خاصة في المدن الكبري التي غالبًا ما يكون بها زحام، وهذه فترة استثنائية علينا جميعًا التكاتف مع الدولة لتخطيها.

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ونوه "الزيني" إلى أن هذا القرار لا يسري على المدن الجديدة التي بها عملية البناء والتشييد تسير بشكل طبيعي ، وبالتالي ليس هناك تاثير سلبي واضح على هذا القطاع، خاصة أن أزمة كورونا بطبيعتها جعلت الكثيرين في قطاع العقارات يؤجلون بعض أعمالهم خوفًا من التجمعات والإصابة بهذا المرض، خاصة أن قطاع العقارات به تجمع للعمال وغالبًا التنقل يكون بشكل جماعي، وهو ما نسعى إلى تجنبه حتى نتخطى هذه الأزمة.