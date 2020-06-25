شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: فض مظاريف مناقصة التطوير 15 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان لها اليوم، تأجيل فض مظاريف مناقصة التطوير ليوم 15 يوليو وذلك بعد تأجيل الموعد مرتين .

وأعلنت شركة مصر للألمنيوم (إيجيبتالوم)، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، طرح مناقصة عامة لتأهيل إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألمنيوم فى اطار زيادة إنتاجها من الألمنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنوياً على مرحلتين بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة، وذلك بالخط السابع في نجع حمادي.

وأوضحت شركة مصر للألمنيوم، فى بيانها السابق أنه يتم شراء كراسة المناقصة من مكتبها (2000 دولار أمريكي)، في الفترة من 20 فبراير وحتى 10 مارس 2020، على أن يكون موعد تقديم وفض المظاريف 20 أبريل2020، وهو ما تم تأجيله اليوم .

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ولفتت مصر للألمنيوم، أن الشركة المؤهلة، ستتولى الدراسة البنكية، ودراسة الجدوى التفصيلية، واختيار تكنولوجيا التشغيل، والهندسة، والمشتريات، وإدارة التشغيل.

وتقدمت 5 شركات لمناقصة شركة مصر للألومنيوم الخاصة بمشروع تطوير الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنوياً، وهم شركة BECHTEL، شركة HATCH، شركة SNC، شركة Home International، شركة PROJECAS، وتم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة بفض المظاريف.